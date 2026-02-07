Batman'da firari hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama suçlarından hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. yakalandı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.