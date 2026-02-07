Habertürk
        Batman Haberleri

        Batman'da firari hükümlü yakalandı

        Batman'da hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:56 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:56
        Batman'da hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama suçlarından hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. yakalandı.

        Hükümlü adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

