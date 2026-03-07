Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle iftarda buluştu

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yurtta kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İmrak, Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonunda düzenlenen iftar yemeğine katıldı.



İmrak, öğrencilerle birlikte iftarını açtıktan sonra sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

