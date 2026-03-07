Canlı
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle iftarda buluştu

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yurtta kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İmrak, Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonunda düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

        İmrak, öğrencilerle birlikte iftarını açtıktan sonra sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

