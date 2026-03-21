AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastanede hastalara ziyaret

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.





Nasıroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyarette bulundu.





Hastanede tedavi gören hastaların, hasta yakınlarının ve görevli personelin bayramını kutlayan Nasıroğlu, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.





Nasıroğlu'na ziyaretinde, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve Başhekim Feyat Tunç eşlik etti.

