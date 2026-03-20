AK Parti Batman İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

Batman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.



Kültür İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Murat Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.



Programda konuşan Nasıroğlu, Ramazan Bayramı'nın huzur, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.



Bayramların toplumsal dayanışma ve birlikteliği pekiştiren önemli günler olduğunu belirten Nasıroğlu, şunları kaydetti:





"Bu mübarek günler, kırgınlıkları bir kenara bırakıp kardeşlik duygularımızı güçlendirmemiz için bir fırsattır. Batmanımızın gelişmesi, kalkınması ve daha güzel bir geleceğe ulaşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

