Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnaf ziyaretinde bulundu
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Giriş: 19.03.2026 - 14:42
Bayram öncesi esnaf ziyaretine gerçekleştiren İmrak, ziyaret kapsamında esnafla bir araya gelerek bayramlarını kutladı, talep ve sorunlarını dinledi.
Esnafla sohbet eden İmrak, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirtti.
İmrak, huzurlu ve sağlıklı bir bayram temennisinde bulundu.
