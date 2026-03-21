Kozluk Kaymakamı Böçkün'den Ramazan Bayramı'nda hastane ziyareti
Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kozluk Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kozluk Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Kaymakam Böçkün, beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık ile Kozluk Devlet Hastanesine ziyarette bulundu.
Hastalar, hasta yakınları ve sağlık personeli ile bayramlaşan Böçkün, özverili çalışmalarından dolayı sağlık personeline teşekkür etti.
Ziyaretinde Başhekim Dr. Fırat Güneş'ten de çalışmalarla ilgili bilgi alan Böçkün, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.
