Batman'da silahlı saldırıya uğrayan anne ile oğlu öldü

Batman'da evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan anne ile oğlu hayatını kaybetti.



Merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Aynur K. (55) ve oğlu Dücane K. (28) evlerinin bahçesinde bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, Dücane K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Aynur K. de kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaçan zanlı, polis ve jandarma ekiplerince Batman-Diyarbakır kara yolunda bir araçta suç aletiyle yakalandı.

