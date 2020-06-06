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Batman Çayı'nda oluşan göletlerde 'balık' ölümleri

DHA

Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN Çayı yatağında oluşan göletlerde çok sayıda balık telef oldu. Çevreciler bu duruma tepki gösterirken, DSİ Batman 103'üncü Şube Müdürü Kerem Aydın, balıkların telef olduğu bölgenin sorumluluk alanları dışında olduğunu belirterek, "Balıklar bazı kum ocaklarının daha önce malzeme çektikleri bölgede oluşan küçük gölcüklerde telef oldu" dedi. Batman Çevre Gönüllüleri Başkanı Hasan Argunağa ise "Batman çayı kenarında suyun yön değiştirmesi nedeniyle büyük bir katliam var" diye konuştu. Batman Çayı´nda oluşan göletlerde çok sayıda balığın telefe olması...

Batman Çayı'nda oluşan göletlerde 'balık' ölümleri

<br>Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN Çayı yatağında oluşan göletlerde çok sayıda balık telef oldu. Çevreciler bu duruma tepki gösterirken, DSİ Batman 103'üncü Şube Müdürü Kerem Aydın, balıkların telef olduğu bölgenin sorumluluk alanları dışında olduğunu belirterek, "Balıklar bazı kum ocaklarının daha önce malzeme çektikleri bölgede oluşan küçük gölcüklerde telef oldu" dedi. Batman Çevre Gönüllüleri Başkanı Hasan Argunağa ise "Batman çayı kenarında suyun yön değiştirmesi nedeniyle büyük bir katliam var" diye konuştu.<br>Batman Çayı´nda oluşan göletlerde çok sayıda balığın telefe olması çevrecilerin tepkisini çekti. Ölümlerin Batman Çayı´nda yapılan ıslah çalışmaları nedeniyle oluşan küçük göletlerde kalan balıkların telef olduğunu savunan çevreciler, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Batman Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa ve Bir Kalp Bin Umut Platformu Sözcüsü Veysi Mercimekçi balıkların telef oldukları göletleri yerinde inceledi.<br>Ölümlerin büyük bir katliam olduğunu ifade eden Hasan Argunağa, "Olayı duyar duymaz, DSİ yetkilileriyle irtibata geçtik. Kimin sorumluluğu varsa cezasız kalmamasını istiyoruz. Büyük bir katliam var. Onlarca gölet olduğunu düşünürsek, binlerce balığın telef olduğunu ve can çekiştiğini görüyoruz" dedi.<br>Bir Kalp Bin Umut Platforma Sözcüsü Veysi Mercimekçi de, "Burada onlarca gölet oluşmuş. Göletlerin için telef olan balıkları görüyoruz. Bunlar birer candır. Bizler bu canları korumak ve kollamakla mükellefiz" diye konuştu.<br>'KUM OCAKLARINDAN KAYNAKLANIYOR'<br>DSİ Batman 103. Şube Müdürü Kerem Aydın, Batman Çayı´nda balıkların telef olduğu bölgenin, sorumluluk alanları dışında olduğunu söyledi. Bazı kum ocaklarının daha önce malzeme çektikleri bölgede oluşan küçük gölcüklerde balıkların telef olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:<br>"Batman Çayı ıslah çalışmaları kapsamında, yaklaşık 12 kilometrelik veya daha fazla genişlikte sağlısollu tarım alanlarına zarar veren Batman Çayı suyunun önüne geçmek için ıslah amaçlı projemiz sürüyor. Batman yakınından geçen Batman Çayı´nın 5 kilometrelik alanında ıslah çalışması yapmak ve bu alanda suyun taşkın tehlikesini bertaraf etmek ve suyun belirli bir güzergahta akmasını sağlamak, çayın sağsol kısımlarında sosyal donatı alanları için yeni alanlar oluşturmak. Ayrıca ıslahın amaçlarından biri de yeni tarım alanları oluşturmaktadır. Balık teleflerinin yaşandığı bölgeler sorumluluk alanımız dışında olduğu gibi kum ocaklarının malzeme çektiği küçük gölcüklerdir."DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLANReşat YİĞİZ<br>2020-06-06 10:56:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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