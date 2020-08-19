Batman'da 17 ev, karantinaya alındı

'İyi ki senin kızınım'

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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA) BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı bazı köylerde bulunan 17 ev, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.

Gercüş ilçe merkezine bağlı bazı köylerdeki 17 evde, koronavirüs vakalarının tespit edilmesiyle karantina uygulaması başlatıldı. Gercüş İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vakaların tespit edildiği 17 ev, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Evlere 14 gün boyunca giriş ve çıkışlar yasaklandı. Filyasyon ekipleri de evlerde oturan herkese test uygulamaya başladı. DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2020-08-19 10:46:05



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