Batman'da inşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçilerinden Abdülkadir Altunk (49), yaşamını yitirdi, Veysi Ayata (35), yaralandı.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar Beldesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Altunk ile Veysi Ayata, inşaata iskele kurmaya çalıştıkları sırada elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaralandı. İnşaata çalışan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince olay yerinde yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdülkadir Altunk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Altunk'un cansız bedeni otopsi yapmak üzere hastane morguna kaldırılırken, Veysi Ayata'nın tedavisi ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2020-09-19 16:41:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.