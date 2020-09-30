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Kamyonetten telefon çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

İHA

Kamyonetten telefon çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Batman’da kamyonetin kapısının açık bırakıldığını gören bir şahıs, saniyeler içinde cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Batman Kısmet Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde bir kamyonet sürücüsü, aracının kapısını kilitlemeyerek kısa süreliğine bölgeden ayrıldı. Sürücüsünün kapıyı kilitlemediğini gören bir şahıs, saniyeler içinde araçta bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Araç sürücüsü kamyonete geldiğinde cep telefonunun çalındığını fark etti.
Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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