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Şehit Aybüke öğretmen şehadetinin 4. yıl dönümünde anıldı

İHA

Şehit Aybüke öğretmen şehadetinin 4. yıl dönümünde anıldı

Batman'daki terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Kozluk ilçesinde şehit edildiği yerde anıldı.
9 Haziran 2017’de Kozluk’ta karne dağıttıktan sonra evine giderken Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan müzik öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için 4 yıl önce şehit düştüğü Tepecik Mahallesindeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesinde anma töreni düzenlendi. Anma programına katılan Batman ve Kozluk ilçesinde görev yapan kurum amirleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş, Yalçın'ın 4 yıl önce şehit düştüğü Tepecik Mahallesindeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesinde dua ederek karanfil bıraktı.

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