Batman’da sanayici ve üniversite işbirliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da sanayici ve üniversite işbirliği

İHA

Batman’da sanayici ve üniversite işbirliği

Batman’da sanayi ve üniversite işbirliğini güçlendirmek ve sanayinin gelişmesini sağlamak amacıyla Batman Valiliği, Batman Üniversitesi ve İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün işbirliğiyle sanayici ve üniversite istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü rektörlük binası konferans salonunda düzenlenen toplantıya Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğretim üyeleri, kamu kurum yöneticileri ve sanayicileri katıldı.
Burada konuşan Vali Şahin, sanayide kalifiye eleman çalıştırmanın üretime olan katkısının önemine değinerek, “Batman’da sermaye var, üretmeye merak var ve girişim var. Bu çok kıymetli bir şeydir. Batman, bölgesinde başarıyı yakalamış bir şehirdir. Daha ileriye gitmemiz için doğru adımları atmalıyız. İnanırsanız, hayal ederseniz başarırsınız. Bu şehrin istikbali parlaktır. Yeter ki, istikrar ve güven olsun. Şu anda istikrar var, terör bitti, artık insanlar güven içerisinde malına ve mülküne sahipler. Tehdit almıyorlar, geleceğe umutla bakıyorlar. İşte bu, en kıymetli sermayedir” dedi.
Rektör Demir ise Batman Üniversitesinin, Batman’da sanayinin gelişmesi ve geliştirilmesi konusunda yürütecekleri çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı. Kentsel kalkınmada üniversite ve sanayi işbirliğinin önemine değinen Rektör Demir, “Batman Üniversitesi sahip olduğu akademik altyapıyı da kullanarak kentsel teknolojik altyapılar, akıllı bilgi sistemleri, gömülü sistem çözümleri, teknoloji transfer projeleri, enerji ve teknoloji entegrasyonu gibi çağdaş kentlerin itici gücünü oluşturan konularda etkin adım atmayı planlamaktadır. Üniversiteler bir yandan yaptıkları eğitimöğretim faaliyetleri ile sanayinin ihtiyaç duydukları ARGE personelini yetiştirmekte, diğer yandan da araştırma yaparak sanayinin ihtiyaç duyacağı alanlarda bilgi üretmeye çalışmaktadırlar. Sanayiciler üniversite ile koordineli çalıştıklarında daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir” diye konuştu.
Programda konuşmaların tamamlanmasının ardından fuaye alanına geçilerek sanayici ve akademisyen buluşması gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da, 'Kamu-Üniversite-Sanayici İstişare Toplantısı'
YEREL HABERLER Batman'da, 'Kamu-Üniversite-Sanayici İstişare ...
Tarihi eser kaçakçılarından ele geçirdikleri altın sikkeler, müzede kayboldu
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçılarından ele geçirdikleri altın ...
Batman Müzesi'nde kayıp tarihi eser incelemesi (2)
YEREL HABERLER Batman Müzesi'nde kayıp tarihi eser incelemesi (2)
Batman Müzesi'nde kayıp tarihi eser incelemesi
YEREL HABERLER Batman Müzesi'nde kayıp tarihi eser incelemesi
Yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, kendi aracı devrildi
YEREL HABERLER Yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, ...