Batman’da sanayici ve üniversite işbirliği

Batman’da sanayi ve üniversite işbirliğini güçlendirmek ve sanayinin gelişmesini sağlamak amacıyla Batman Valiliği, Batman Üniversitesi ve İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün işbirliğiyle sanayici ve üniversite istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü rektörlük binası konferans salonunda düzenlenen toplantıya Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğretim üyeleri, kamu kurum yöneticileri ve sanayicileri katıldı.

Burada konuşan Vali Şahin, sanayide kalifiye eleman çalıştırmanın üretime olan katkısının önemine değinerek, “Batman’da sermaye var, üretmeye merak var ve girişim var. Bu çok kıymetli bir şeydir. Batman, bölgesinde başarıyı yakalamış bir şehirdir. Daha ileriye gitmemiz için doğru adımları atmalıyız. İnanırsanız, hayal ederseniz başarırsınız. Bu şehrin istikbali parlaktır. Yeter ki, istikrar ve güven olsun. Şu anda istikrar var, terör bitti, artık insanlar güven içerisinde malına ve mülküne sahipler. Tehdit almıyorlar, geleceğe umutla bakıyorlar. İşte bu, en kıymetli sermayedir” dedi.

Rektör Demir ise Batman Üniversitesinin, Batman’da sanayinin gelişmesi ve geliştirilmesi konusunda yürütecekleri çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı. Kentsel kalkınmada üniversite ve sanayi işbirliğinin önemine değinen Rektör Demir, “Batman Üniversitesi sahip olduğu akademik altyapıyı da kullanarak kentsel teknolojik altyapılar, akıllı bilgi sistemleri, gömülü sistem çözümleri, teknoloji transfer projeleri, enerji ve teknoloji entegrasyonu gibi çağdaş kentlerin itici gücünü oluşturan konularda etkin adım atmayı planlamaktadır. Üniversiteler bir yandan yaptıkları eğitimöğretim faaliyetleri ile sanayinin ihtiyaç duydukları ARGE personelini yetiştirmekte, diğer yandan da araştırma yaparak sanayinin ihtiyaç duyacağı alanlarda bilgi üretmeye çalışmaktadırlar. Sanayiciler üniversite ile koordineli çalıştıklarında daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir” diye konuştu.

Programda konuşmaların tamamlanmasının ardından fuaye alanına geçilerek sanayici ve akademisyen buluşması gerçekleştirildi.

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