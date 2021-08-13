Batman’da sulama kanalına düşen çocuk Özel Harekat polislerince kurtarıldı

Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde sulama kanalına düşen çocuk, Özel Harekat polisleri ve çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yaşındaki çocuk, etrafında hiçbir önlem alınmayan su kanalına düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar ve yoldan gecen Özel Hareket polisleri hiç düşünmeden suya girerek çocuğu boğulmaktan son anda kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu ilk müdahaleyi yaptırdıktan sonra hastaneye kaldırdı. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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