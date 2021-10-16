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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasankeyf’te turizm platformu toplantısı düzenlendi

İHA

Hasankeyf’te turizm platformu toplantısı düzenlendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde turizm platformu toplantısı yapıldı. Hasankeyf Uygulama Otel’de yapılan toplantıda ilçenin tanıtımı ve turizm odağı haline getirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.
Toplantıya Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı katıldı. Toplantıda konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Hasankeyf’in büyüyüp, serpilip güzelleştiğini söyledi. Vali Şahin, Hasankeyf’in turizm anlamında ciddi bir potansiyeli olduğunu ifade etti. Şahin, ‘’Hem iç hem dış turizmde ciddi beklentilerimiz var ve her geçen gün bunlar gerçekleşiyor. Bu tür platformlar turizmin ilgisini doğru yöne yönlendirme anlamında ve geçmiş dönemlerde eski Hasankeyf’te yapılan hataların tekrarlanmaması anlamında çok değerli ve kıymetli. Biraz önce ilçe kaymakamımız birçok projeyi kısa kısa görselleri ile paylaştı. Bu projelerin tamamında ben bir şekilde yer aldım. Bunların hiç biri abartı projeler değil ve hiç biri gerçekleşmeyecek projeler değil. Nitekim bazı projeler inşaat halinde ve kısa zamanda hizmete girecektir. Bir de devasa bir millet bahçesi var. O da Hasankeyf’e çok büyük katkılar sağlayacak. Valilik olarak hazırlamış olduğumuz projelerin finansmanı ile ilgili çalışıyoruz. Bunlar kısa zaman içerisinde çözümlenip Hasankeyf turizmine o projelerin hepsi birer birer katkı sağlayacak. Uygulama otelimiz ve yüksekokulumuz Cumhurbaşkanımızın fikridir. Cumhurbaşkanımız ‘’buraya bir meslek yüksekokul ve uygulama otel yapın’’ diye talimat verdi ve onun talimatı doğrultusunda yapıldı. Şuan otelde bulunan 49 yatak sayısı tüm Hasankeyf’in de yatak kapasitesi. Onun üzerine özel sektörümüz daha tek bir oda bile yüklemiş değil. Buradan da çağrıda bulunuyorum. Buranın mimari dokusuna uygun oteller yapsınlar. Çünkü turizm öyle ya da böyle yatak kapasitesi demektir. Öyle ya da böyle bir sosyal tesis, lokanta bir turizm tesisi demektir. Eğer tesisiniz yoksa turizminiz de yok demektir. Bu yüzden bizim uygulama oteli bir örnektir ve başlangıçtır. Özel sektöründe hızlı bir şekilde tesisleşmeye gitmeleri gerekiyor ki Hasankeyf’e gelen turistlerin ihtiyaçlarını karşılayabilelim. Bu konuda özel sektöre ciddi görevler düşüyor’’ dedi.

“Masterchef şefi Hasankeyf’te ağırlayacağız”
Sadece Batman Valiliği olarak değil Batman Belediyesi olarak da Hasankeyf’e çok ciddi destekler verdiklerini aktaran Şahin, 28 Ekim Perşembe günü Masterchef Şefi Hasankeyf’te ağırlayacağını dile getirdi. Vali Şahin, ‘’Mesela biz bir deniz ulaşım mühendisi istihdam ettik. Her ne kadar Batman’da deniz yok deseler de biz aslında o kardeşimizi Hasankeyf için tahsis etmiştik. Buradaki tüm tekne ulaşımı sistemini o kardeşimiz çalışarak oluşturdu. Aynı şekilde sizin arıtma tesisinizi tüm teknik desteğini Batman Belediyesi verdi. Daha önce de imar konusunda destekler verdik. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Batman artık büyükşehir olmaya yaklaşmış bir şehirdir. Dolayısıyla Batman Belediyesinin ilgisinin Hasankeyf’te olmasından daha doğal bir şey olamaz. Daha da fazla yapması gerekir. İlerde yapacaktır, yapmalıdır. Gerek Batman Valiliği gerekse de Batman Belediyesi Hasankeyf’in tanıtımından diğer sorunlarına kadar her konuda sorumluluk almaya devam edecektir. Bir misafirimizi de ağırlayacağız. 28 Ekim Perşembe günü Masterchef Şefi misafir edeceğiz Hasankeyf’te. Burada programlarını yapacaklar. Bu da Hasankeyf’in tanıtımı açısından da faydalı olacaktır. Benzeri çalışmalarımız devam edecektir. Aslında çok güzel projelerimiz vardı. Baraj gölü üzerinde bir konser planlamıştık, bir su festivalini planlamıştık. Bunlar pandemiye takıldı. Ama artık önümüz açık. Önümüzdeki ilkbaharda çok güzel bir Hasankeyf su festivali düzenlemeyi düşünüyoruz. Hasankeyf sadece Hasankeyfliler ya da Batmanlılar için önemli değil. Hasankeyf bir dünya mirasıdır. Hasankeyf’e ne yapsak azdır. Tüm projelerimiz de yeni geliştireceğimiz projeler de Hasankeyf’i dünyaya tanıtmak için çalışacağız” diye konuştu.

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