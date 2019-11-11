Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Batman İl Jandarma Komutanlığı’nca sözde Mava alanında 9 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlatılan Kıran-2 Şehit Uzm. J. VI Kıdemli Çavuş Bülent Doğan operasyonu kapsamında 20 JÖH timi ile TIA faaliyeti icra etti. Valimiz Hulusi Şahin tarafından da Karakaş Üs Bölgesi’nden takip edilen operasyon kapsamında 4 adet sığınak tespit edildi. Tespit edilen sığınaklarda tuzaklanmış vaziyette 1 adet RPG-7 Antitank Roketi, 20 kilogram patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış amonyum nitrat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi” denildi.