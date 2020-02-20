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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen 12 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. İki operasyonda toplam 9 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.