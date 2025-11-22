Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı | Son dakika haberleri

        Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

        Eski futbolcu firari Batuhan Karadeniz'in sosyal medyada yasadışı bahis ve kumarı özendirici, teşvik edici paylaşımlar ve yasadışı bahis sitesi reklamı yaptığı gerekçesiyle "7258 Sayılı Yasaya Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

        Giriş: 22.11.2025 - 00:13 Güncelleme: 22.11.2025 - 00:45
        Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Batuhan Karadeniz’in de taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el koyuldu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

