SARP CAN KÖROĞLU (SERDAR ÖZTÜRK)

30’lu yaşların başında yakışıklı, başarılı bir kadın doğum uzmanıdır. Kariyer sahibi ve zengin bir ailenin oğludur. Hırslı, kafasına koyduğunu yapan, rekabetçi biridir. Detaylara takılan ve her zaman her konuda en iyisine sahip olmak isteyen, zaman zaman da kibirli olabilen ve gerekirse yalan söyleyen biridir. Aşka inansa da mantığını her zaman önde tutan, çıkarlarını gözeten bir karaktere sahiptir. Oğlak burcudur. Önceliği her zaman kendi olan, rahatına düşkün, eli sıkı biridir.

SARP CAN KÖROĞLU KİMDİR?

14 Temmuz 1990’da Şişli'de doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji bölümünü kazanmasının ardından, “Elde Var Hayat”, “Adını Feriha Koydum”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Güneşin Kızları”, “Paramparça” gibi birçok dizi projesinde yer aldı. 2017 yılında “Damat Takımı” sinema filminde yer almıştır. Son olarak, “Yasak Elma” dizisinde “Kemal” karakterini canlandırmıştır.

Sarp Can Köroğlu'nun Oynadığı Dizi ve Filmler

Yasak Elma (TV Dizisi 2018-2019)

Damat Takımı (Film 2017)

Paramparça (TV Dizisi 2016 - 2017)

Güneşin Kızları (TV Dizisi 2015 - 2016)

Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi 2014)

Adını Feriha Koydum (TV Dizisi 2011)

Elde Var Hayat (TV Dizisi 2010)