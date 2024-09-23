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        Bayburt'ta PKK/KCK operasyonu; 2 tutuklama

        BAYBURT'ta polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:09 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:15
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        Bayburt'ta PKK/KCK operasyonu; 2 tutuklama
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        BAYBURT’ta polis tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si, tutuklandı. Operasyon anları polis kamerasına yansırken, şüphelilerden birinin silahlı terör örgütü üst düzey yöneticileri ile fotoğraflarının bulunduğu da tespit edildi.

        Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheli Y.Y., S.Y. A.Y. ve A.M. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında örgüt üyesi Y.Y.’nin, PKK/KCK silahlı terör örgütü üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan ve Süleyman Şahin ile fotoğraflarının bulunduğu, şüpheli Y.Y. ile S.Y.’nin sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Operasyon anları, polis kamerasına yansırken, tamamlanan sorgu işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. ve S.Y., tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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