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        Evinin lavabosunu çekiçle kırıp sıkışan yılanı çıkardı

        BAYBURT'ta evde lavabonun içine girerek sıkışan yılan, ev sahibi tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:32 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:35
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        Evinin lavabosunu çekiçle kırıp sıkışan yılanı çıkardı
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        BAYBURT'ta evde lavabonun içine girerek sıkışan yılan, ev sahibi tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı. Ev sahibinin lavaboyu çekiçle kırarak yılanı çıkarma anları cep telefonuyla görüntülendi.

        Merkeze bağlı Gümüşsu köyünde yaşayan Lokman Kelleci, evinin lavabosunun gider kısmındaki boruda yılan olduğunu fark etti. Yılanı borudan çıkaramayan Kelleci, lavabosunu çekiçle kırdı. Kelleci, kırdığı lavaboda boruya sıkışan yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya bıraktı. Kelleci’nin, yılanı çıkarma ve doğaya bırakma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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