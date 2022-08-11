Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne çevrimiçi başvurular yarın sona eriyor

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BAYBURT (AA) - Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne çevrimiçi başvuruların devam ettiği bildirildi.



Bayburt Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 akademik yılı için öğrenci alım ilanına çıkan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün 15 tezli yüksek lisans, 6 doktora ve 1 tezsiz yüksek lisans programına yapılan başvuruların artarak devam ettiği belirtildi.



Çevrimiçi başvuru ve ön kayıt sürecinin yarın mesai bitimine kadar süreceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Mülakat şartı bulunan tezli yüksek lisans ve doktora programları için tarih 17 Ağustos olarak belirlendi. Başvurusu kabul edilen adaylar için kesin kayıt ve yerleştirme işlemleri ise 22 Ağustos-5 Eylül arasında gerçekleştirilecek. Ön kayıt ve başvurular https://www.bayburt.edu.tr/tr/2022-2023-guz-yariyili-lisansustu-ogrenci-alim-ilani adresinden yapılabilir."





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