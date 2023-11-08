Bayburt'ta ağıla giren kurtlar 200 koyunu telef etti

Bayburt'ta ağıla giren kurtların saldırısı sonucu 200 koyun telef oldu.

Merkeze bağlı Kitre köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Gökhan ve Halil Topal'a ait koyunların bulunduğu ağıla, gece saatlerinde kurtlar girdi.

Kurtların saldırısı sonucu ağıldaki 200 koyun telef oldu, bazıları da yaralandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine köye gelerek ağılda inceleme yaptı.

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