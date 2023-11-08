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        Bayburt'ta ağıla giren kurtlar 200 koyunu telef etti

        Bayburt'ta ağıla giren kurtların saldırısı sonucu 200 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:55 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:05
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        Bayburt'ta ağıla giren kurtlar 200 koyunu telef etti
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        Bayburt'ta ağıla giren kurtların saldırısı sonucu 200 koyun telef oldu.

        Merkeze bağlı Kitre köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Gökhan ve Halil Topal'a ait koyunların bulunduğu ağıla, gece saatlerinde kurtlar girdi.

        Kurtların saldırısı sonucu ağıldaki 200 koyun telef oldu, bazıları da yaralandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine köye gelerek ağılda inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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