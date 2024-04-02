Oyların yeniden sayıldığı Bayburt'ta belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi

Kesin olmayan sonuçlara göre Bayburt Belediye Başkanlığına AK Parti'li Mete Memiş seçilmişti.

Sayım sonucunda, AK Parti'nin adayı Mete Memiş'in oyu 30 artarak 7 bin 374'e, MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci'nin oyu ise 14 artarak 7 bin 132'ye yükseldi.

MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığının itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 19 bin 674 seçmenin oy kullandığı 93 sandık için oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

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