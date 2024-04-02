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        Oyların yeniden sayıldığı Bayburt'ta belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi

        Bayburt'ta MHP'nin belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:43 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:43
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        Oyların yeniden sayıldığı Bayburt'ta belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi
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        Bayburt'ta MHP'nin belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

        MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığının itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 19 bin 674 seçmenin oy kullandığı 93 sandık için oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

        Karar doğrultusunda, İlçe Seçim Kurulunda oylar yeniden sayıldı.

        Sayım sonucunda, AK Parti'nin adayı Mete Memiş'in oyu 30 artarak 7 bin 374'e, MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci'nin oyu ise 14 artarak 7 bin 132'ye yükseldi.

        İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım, sonucu değiştirmedi.

        Kesin olmayan sonuçlara göre Bayburt Belediye Başkanlığına AK Parti'li Mete Memiş seçilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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