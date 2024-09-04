Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı
Edirne'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden piyade uzman çavuş Enes Timur, memleketi Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Edirne'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden piyade uzman çavuş Enes Timur, memleketi Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Edirne 9. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Uzman çavuş Timur, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Timur'un naaşı memleketi Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyüne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenin ardından Timur'un cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Timur'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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