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        Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Edirne'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden piyade uzman çavuş Enes Timur, memleketi Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:56
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        Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        Edirne'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden piyade uzman çavuş Enes Timur, memleketi Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı.

        Edirne 9. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Uzman çavuş Timur, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Timur'un naaşı memleketi Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyüne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenin ardından Timur'un cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine Timur'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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