Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Timur'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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