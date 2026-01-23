Habertürk
Habertürk
        Bayburt'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

        Bayburt'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

        Bayburt'ta çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:00 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:00
        Bayburt'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
        Bayburt'ta çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Merkeze bağlı Demirışık köyünü kente bağlayan yolun Boğaz mevkisine çığ düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle yolu açmak için çalışma başlattı.

        Ekipler, yaklaşık 6 metrelik kar birikintisini 4 saatte temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

        Muhtar İlhami Koçak, köy yolunu kardan temizleyerek ulaşıma açan İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

