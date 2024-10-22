Bayburt'un modern sulamayla buluşan çorak arazilerinde üretim bereketi

BEŞİR KELLECİ - Bayburt'un Demirözü ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün inşa ettiği 62 milyon metreküp depolama kapasiteli Demirözü Barajı sayesinde suya kavuşan arazilerdeki verim, çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Halkın büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı yörede, DSİ tarafından Lori Çayı üzerinde inşa edilen Demirözü Barajı'nda 2015 yılında su tutulmaya başlandı.

Barajda biriken suyun modern sistemle arazilere aktarıldığı Demirözü Sulama Projesi, 6 Haziran 2020'de hayata geçirildi.

Proje sayesinde Demirözü ilçesi ve köylerin yanı sıra Gümüşhane'deki bazı tarım arazilerinin de bulunduğu yaklaşık 115 bin dekar arazi sulanabilir hale geldi. Projeyle geçmişte çorak olan arazilerin de bulunduğu tarlalar suya kavuştu. Geçmişte sadece hububat ile az miktarda şeker pancarı ekimi yapan, projeden yararlanan çiftçiler, geçen sürede suyla buluşan topraklarda gelir getirici ürünler yetiştirerek birim alandan daha yüksek gelir elde etme imkanı sağladı. - "Su gelince ürün çeşitliliği arttı"

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AA muhabirine, toprakların suyla buluşmasıyla birlikte hem ekimi yapılan mevcut ürünlerden daha yüksek verim alındığın, hem de ilçede ürün yelpazesinin genişlediğini söyledi. Sulama projesinin çiftçiye müthiş bir katkı sunduğunu dile getiren Gürer, "Gerçekten Demirözü'nün sulama barajından sonra kaderi değişti. Önceden 10 dönüm şeker pancarı ekmek lükstü, şimdi 100 dönümden aşağı eken neredeyse yok. Hem teknolojinin gelişmesi hem de barajın katkısı ikisi yan yana gelince çiftçimize müthiş derecede bir katkı sunmaya başladı." dedi.

Gürer, bölgede eskiden genellikle hububat ekimi yapıldığını, sulama projesinden sonra şeker pancarı, ayçiçeği gibi endüstriyel bitkilerin yanı sıra yem bitkisi ekim alanlarının oldukça genişlediğini vurguladı. Sulamayla birlikte ürünlerin katma değerinin de arttığına işaret eden Gürer, şunları kaydetti: "Barajla birlikte su problemi giderildiği için ürün zenginliği arttı. Önceden sezonda bir ürün ekilirken şimdi iki ürün almaya başladık. Bu da ciddi manada ilçenin kaderini değiştirdi. Sadece ilçemizin değil, toplamda 115 bin dönüm gibi sulanabilir alan oluştu. Dolaylı yoldan bu baraj sulamasından 20-30 bin insanımız faydalanabilir hale geldi. Tersine göç, sürdürülebilir bir yaşam ve tarım için müthiş bir katkı oluştu. Su hayattır, su gelince ürün çeşitliliği arttı. Şeker pancarı, ay çekirdeği, kuru fasulye gibi bitkiler için ister istemez belirli aralıklarla su lazım oluyordu. Baraj gelince ürün renklendi. Ayçiçeği bol miktarda ekiliyor."

Gürer, "Önceden boş kalmasın diye 'gel bizim tarlamızı ek' diyen vatandaş artık gidip kendi tarlasını ekebiliyor. Ürün çeşitliliği anlamında da iki çeşitten bir anda 10-15 çeşit ürüne çıktık. Dışarıdan da müthiş bir rağbet var buradaki tarlalara. Çok fazla patates üretilmeye başlandı. Yani ikilimin müsaade edebileceği bütün ürünler artık bu bölgede yetiştiriliyor." ifadelerini kullandı. Çiftçi Fatih Akbulut ise ilçede yoğunlukla şeker pancarı ekimi yapıldığını, proje sonrası ürün çeşitliliği ve verimin arttığını söyledi.