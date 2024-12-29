Bayburt'ta ismiyle çağrılınca sahibine giden at sosyal medyada beğeni topladı

Köprücü'nün kendi cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler, sosyal medyada paylaşmasının ardından ilgi topladı.

Atı ile olan diyaloğu dikkat çeken Köprücü, "Gelişine kurban. Kayarsın buraya gel. Atı bıraktın mı gözü dağlara bakacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.