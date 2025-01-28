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        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi

        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:32 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:32
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        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
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        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.K'nin elindeki pakette arama yaptı.

        Aramada, karton kutudaki yiyeceklerin arasına gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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