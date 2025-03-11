Bayburt Belediyesince ulusal çapta "Türk Dünyası Dede Korkut Şiir Yarışması" düzenlenecek

Bayburt Belediyesince ülke genelinde "Türk Dünyası Dede Korkut Şiir Yarışması" organize edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılmak isteyenler 31 Mayıs'a kadar "www.kultur.bayburt.bel.tr/tr/basvuru" adresinden çevrim içi müracaatta bulunabilecek.

Ülke genelinde düzenlenecek yarışmanın sonuçları ise haziranda Bayburt Belediyesinin internet sayfasından duyurulacak.

Yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 40 bin, üçüncüye ise 30 bin lira ödül verilecek. Jüri özel ödülü ise 20 bin lira olacak.

Açıklamada, Belediye Başkanı Mete Memiş'in şu ifadelerine yer verildi:

"Bayburt'un kültür hafızasına katkıda bulunmak ve şiirseverleri teşvik etmek adına Türk Dünyası Dede Korkut adlı şiir yarışmasını düzenleme kararı aldık. Bu yarışmayla şiir yazan ama kendine saklayan ya da keşfedilmeyi bekleyen yetenekli şairleri ortaya çıkarmış olacağız ve belki de edebiyatımıza yeni şairler kazandırmak adına bir adım atmış olacağız. Bunun için tüm vatandaşlarımızı şiir yarışmamıza katılmaya davet ediyorum."