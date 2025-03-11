Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
Dünya devlerinin peşinde olduğu Victor Osimhen Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor. Aidiyet duygusuyla da taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı golleriyle 22 puanlık katkı sağladı
Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen, dünya devlerinin dikkatini çekmeye devam ederken, Galatasaray forması altında da muhteşem performansını sürdürüyor.
Aidiyet duygusu ve sahada gösterdiği büyük mücadele ile taraftarın kalbinde taht kuran Osimhen, attığı gollerle takımına 22 puanlık katkı sağladı.
Alanya’da kritik bir deplasmana çıkan Cimbom, Osimhen’in doğrudan içinde olduğu pozisyonlarla 3 puana uzandı.
1-0 geriye düştüğü maçta galibiyet golünü kaydeden Nijeryalı futbolcu transfer olduğundan bu yana atılan 52 golün 17’sini kaydetti.
Attığı gollerin yanı sıra 4 golün de hazırlayıcısı olan Osimhen; gollerin yüzde 40’ına imza attı.
Rizespor ve Alanyaspor galibiyetlerinde atılan dört golün üçünü kaydederek doğrudan 5 puan kazandıran Osimhen, Kasımpaşa karşısında da üç golün ikisini kaydetti.
Oynadığı maçların yedisinde gol perdesini açan Nijeryalı dört mücadelede ise galibiyet golünü kaydetti.
26 yaşındaki yıldız sadece golleriyle değil soyunma odasında da takımı sırtlamaya devam ediyor.
Forma giydiği her maçta sergilediği tutku ve kararlılıkla takımını zirve yarışında tutan Osimhen devre arası ve maç sonu konuşmaları da yapıyor.
Hatayspor beraberliği sonrasında takım arkadaşlarına sertlik dozajı yüksek uyarılarda bulunan Nijeryalı futbolcu silkelenme sağlamıştı.
Transfer olduğu günden bu yana her anlamda olumlu etki yaratan Osimhen takım içinde de çok seviliyor.
Galatasaray 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli maddesi ocak ayında devreye giren 25 yaşındaki santrforu kadrosuna katma niyetinde.
Osimhen’in bu sezonki maliyetinin bir bölümünü karşılayan sarı-kırmızılılar 66 milyon Euro yatırması halinde Nijeryalı’yı transfer edebilecek.
Galatasaray “Belçika’dan sonra en mutlu olduğum ülke Türkiye” diyen Osimhen’in burada kalma konusunda tavır göstermesi halinde Napoli ile bonservis bedeli konusunda uzlaşabileceğini düşünüyor.
Sarı-kırmızılı idareciler 25 yaşındaki yıldızın bonservisi için kaynak yaratma çalışmalarını sürdürüyor.