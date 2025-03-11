Avrupa şampiyonluğundan 10’uncu sıraya düştük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ocak ayında açıkladığı doğum yardımlarının artırılmasına ilişkin kanun teklifi AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre Türk vatandaşlarının 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrasında doğan çocukları için Türkiye’de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya 5 yaşını tamamlayıncaya kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak. Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı ve her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı ile diğer ayrıntılar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Doğum yardımı ödemeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yapılacak. Bu amaçla ihtiyaç duyulan kaynak genel bütçeden aktarılacak. Doğum yardımı hiçbir vergi ve kesinti yapılmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, doğum yardımının ilk çocukta tek seferlik 5000 TL, ikinci çocukta aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocukta ise aylık 5.000 TL olacağını söyledi. İkinci ve sonraki çocuklar için aylık ödemeler 60 ay boyunca devam edecek.

Örneğin, bir çocuğu olan anne 1 Ocak 2025 tarihinden sonra ikinci çocuğunu doğurmuşsa, çocuk 5 yaşını tamamlayıncaya kadar her ay 1.500 TL doğum yardımı yapılacak. Daha önce iki çocuğu bulunan anne 1 Ocak 2025 tarihinden sonra üçüncü çocuk doğurursa bu durumda çocuk 5 yaşını tamamlayıncaya kadar her ay 5.000 TL doğum yardımı ödenecek. Buna göre, doğum yardımı önümüzdeki yıllarda artırılmadığı takdirde ikinci çocuk için toplam 90.000 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 300.000 TL olacak.

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Mevcut kanuna göre, Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için de 600 TL olmak üzere bir defalık doğum yardımı yapılıyor. 1 Ocak 2025 tarihinden önce doğan çocukları için doğum yardımı almaya hak kazananlar 1 Haziran 2025 tarihine kadar başvurmaları şartıyla 300, 400 veya 600 TL’lik yardımdan yararlanabilecekler.

HEDEF DOĞURGANLIK HIZINI ARTIRMAK

Teklifin gerekçesinde bir kadının doğurganlık çağında doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızının 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2023 yılında 1,51’e gerilediğine dikkat çekildi. Doğurganlık oranının nüfus yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığı vurgulanan gerekçede, doğum yardımının artırılmasıyla sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde sürdürülmesini teminen doğurganlık hızının artışına olumlu yönde katkı sağlanmasına yönelik teşvik edici mali desteğin verilmesinin amaçlandığı kaydedildi. TÜRKİYE DOĞURGUNLAK HIZINDA 10. SIRAYA DÜŞTÜ Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) cuma günü Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkelere ilişkin doğurganlık verilerini yayımladı. Rapora göre, AB ülkelerinde 1964 yılında 6,8 milyon çocuk doğarken, 2023 yılında 3,67 milyon çocuk doğdu. REKLAM Raporda 2013 – 2023 yıllarını kapsayan doğurganlık istatistiklerine yer verildi. AB’de kadın başına doğum oranı 2013 yılında 1,51 çocuk iken, 2022 yılında 1,46 çocuğa, 2023 yılında ise 1,38 çocuğa geriledi. Türkiye 2013 yılında kadın başına 2,08 çocuk ile doğurganlık hızında AB üyesi ve aday ülkeler arasında ilk sırada yer alırken, doğurganlık hızı 2022 yılında 1,63 çocuğa, 2023 yılında da 1,51 çocuğa geriledi. Türkiye doğurganlık hızında 35 ülke arasında 10. sıraya düştü. 2013 yılında Türkiye’ye en yakın doğurganlık hızı 1,99 çocuk ile Fransa’da olurken, bu ülkeyi 1,93 çocukla İrlanda ve İzlanda, 1,89 çocukla da İsveç izledi. 2023 yılına gelindiğinde birinciliğe Bulgaristan yerleşti. Nüfusu yaşlı ve doğurganlık hızı geçmişte düşük olan Bulgaristan’da, 2013 yılında kadın başına 1,54 çocuk olan doğurganlık hızı 2022’de 1,78 çocuğa, 2023’te ise 1,81 çocuğa çıktı. 2023 yılında doğurganlık hızında Bulgaristan’ı Karadağ (1,76), Gürcistan (1,71), Fransa (1,66), Moldova (1,62) ve Sırbistan (1,62) izledi. 2023 yılında doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke 1,06 çocukla Malta oldu. Bu ülkeyi 1,12 çocukla İspanya, 1,20 ile Polonya ve 1,21 çocukla da İtalya takip etti.