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        Köye inen kurtlar kamerada

        BAYBURT'ta, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan kurt sürüsü köye indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:00
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        Köye inen kurtlar kamerada
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        BAYBURT'ta, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan kurt sürüsü köye indi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Karla kaplanan yüksek kesimlerde aç kalan kurtlar, yerleşim yerine inip yiyecek aradı. Merkez ilçeye bağlı Çayıryolu köyüne inen kurtların sürü halinde dolaşıp yiyecek aradığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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