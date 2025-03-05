Köye inen kurtlar kamerada

Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Karla kaplanan yüksek kesimlerde aç kalan kurtlar, yerleşim yerine inip yiyecek aradı. Merkez ilçeye bağlı Çayıryolu köyüne inen kurtların sürü halinde dolaşıp yiyecek aradığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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