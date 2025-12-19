Bayburt'ta soğuk hava ve sis etkili oldu
Bayburt'ta soğuk hava etkisini sürdürürken, sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi düştü.
Aydıntepe ilçesinin yüksek kesimlerinde aralıklarla yağan karın ardından ilçeyi çevreleyen dağlar beyaza büründü.
Yer yer etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ilçede, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Yüksek kesimlerde beyaz örtü altındaki yerleşim yerleri ile dağları kaplayan sis ortaya güzel görüntüler çıkardı.
