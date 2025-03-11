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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe - SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!

        Sakarya'da, okul müdürü 37 yaşındaki Emrah Coşkun, odasında 40 yaşındaki Murat H.  tarafından boynundan bıçakla yaralandı. Murat H.'nin evinin okulun karşısında bulunduğu ve zil sesinden rahatsız olduğu için olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 08:32 Güncelleme: 11.03.2025 - 08:32
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        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
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        Sakarya'da olay, dün sabah saatlerinde Ferizli ilçesi Değirmencik Mahallesi'nde meydana geldi. Rüveyde Güneş İlk ve Ortaokulu'nun karşısında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat H. (40), zil sesinden rahatsız olduğu için okul müdürü Emrah Coşkun'un (37) odasına çıktı.

        GETİRDİĞİ BIÇAKLA BOYNUNDAN YARALADI

        DHA'daki habere göre müdürün odasına giren Murat H., yanında getirdiği bıçakla Coşkun’u boynundan yaraladı.

        OKUL MÜDÜRÜNÜN DURUMU CİDDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emrah Coşkun, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Coşkun’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        BIÇAKLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

        Öte yandan Ferizli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şüpheli Murat H.’yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

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