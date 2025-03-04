En lezzetli alabalık için dondurucu soğukta mesai

BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü 2 bin rakımlı dağ köylerinde kültür alabalığı tesisleri olan üreticiler, en lezzetli balığı yetiştirmek için mücadele veriyor.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, alabalık üreticilerini de olumsuz etkiliyor.

Üreticiler, bu yıl sıcaklığın zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesi nedeniyle havuzların tamamen buz tutmasından endişeleniyor.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta, dağların çevrelediği 2 bin rakımlı Yoncalı köyündeki kültür alabalığı üretim tesisine ait havuzlarda da buz kalınlığı 10 santimetreyi buluyor.

Sabahın erken saatlerinde tesislere gelen üreticiler, havuzlardaki kar ve buzu küreklerle kırarak temizliyor.

Alabalık üreticisi Hasan Koşat, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır alabalık ürettiklerini ve bu soğuklarda havuzların tamamen donmaması için çalıştıklarını söyledi.

Üretim aşamalarında coğrafi ve iklimsel koşullar nedeniyle zorluklar yaşadıklarını dile getiren Koşat, "Kış çok ağır, su soğuk. Dolayısıyla balıkların yetişme süresi uzun. Yaklaşık 30 ayda balıklarımızı yetiştirebiliyoruz. Su sıcaklığı yazın 16 dereceye kadar çıkıyor. Kışın 3 dereceye düşüyor." dedi.

Koşat, kışın hava sıcaklığının bölgede genellikle sıfırın altında 20 derece civarında seyrettiğini, dolayısıyla havuzlarda su akışını güçlükle sağladıklarını vurguladı.

- "Gece gündüz suyun akışını sağlamaya çalışıyorum"

Suyun donmaması ve sürekli akmasının alabalıklar için önemli olduğuna değinen Koşat, "Suyumuz aktığı sürece hiçbir sıkıntımız yok ancak su kesilirse havuz buzlanıyor, buz çökerse balık telef oluyor. Sürekli burada yaşadığım için öyle bir olayla karşılaşmadım. Gece gündüz suyun akışını sağlamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Koşat, köydeki çetin kış şartlarının 7 ay sürdüğüne, yoğun kar yağışı nedeniyle bu sürenin bu yıl daha da uzayabileceğine işaret etti.