Mauro Icardi'nin oturduğu bank, Google haritalara işaretlendi

Ve bu da oldu...

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak olsa da her daim gündemde kalıyor.

Boşanma aşamasındaki Wanda Nara ile yaşadıklarıyla, akabinde ise China Suarez ile başladığı birliktelikle gündemde kalan Mauro Icardi, şimdi de çok ilginç bir nedenle adından söz ettiriyor. Şöyle;

Mauro Icardi, geçtiğimiz hafta, sevgilisi China Suarez ile İstanbul'a geldi. REKLAM