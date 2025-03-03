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        Haberler Magazin Mauro Icardi'nin oturduğu bank, Google haritalara işaretlendi - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'nin oturduğu bank, Google haritalara işaretlendi

        Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez'in Karaköy'den oturduğu bank, Google Haritalar'da 'Turistik yer' olarak işaretlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 23:41 Güncelleme: 03.03.2025 - 23:41
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        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
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        Ve bu da oldu...

        Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak olsa da her daim gündemde kalıyor.

        Boşanma aşamasındaki Wanda Nara ile yaşadıklarıyla, akabinde ise China Suarez ile başladığı birliktelikle gündemde kalan Mauro Icardi, şimdi de çok ilginç bir nedenle adından söz ettiriyor.

        Şöyle;

        Mauro Icardi, geçtiğimiz hafta, sevgilisi China Suarez ile İstanbul'a geldi.

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        Şehrin tarihi yerlerini altını üstüne getiren Mauro Icardi ile China Suarez'in Karaköy'de oturdukları bank, Google Haritalar'da 'Turistik yer' olarak işaretlendi.

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        #istanbul
        #Karaköy
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