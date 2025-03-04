Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Tarım Orman Bakanlığı’na gelen ihbar ve Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’nün tespiti ile S.B.'nin (49), 50 bin TL karşılığında satışı özel izne bağlı Macaw papağanının ticaretini yaptığını belirledi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI DHA'daki habere göre Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri ile HAYDİ ekipleri, S.B.'nin Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi’ndeki evine giderek arama yaptı. REKLAM