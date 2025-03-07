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        Bayburt'ta üzerine kar kütlesi düşen otomobilin tavanı çöktü

        Bayburt'ta çatıdan üzerine kar kütlesi düşen park halindeki otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 17:09 Güncelleme: 07.03.2025 - 17:09
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        Bayburt'ta üzerine kar kütlesi düşen otomobilin tavanı çöktü
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        Bayburt'ta çatıdan üzerine kar kütlesi düşen park halindeki otomobilde hasar oluştu.

        Şeyhhayran Mahallesi Eski Hastane Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine çatıdan kar kütlesi düştü.

        Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, otomobilin tavan kısmı çöktü.

        Kar kütlesinin otomobilin üzerine düştüğü anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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