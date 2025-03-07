Bayburt'ta üzerine kar kütlesi düşen otomobilin tavanı çöktü
Bayburt'ta çatıdan üzerine kar kütlesi düşen park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Bayburt'ta çatıdan üzerine kar kütlesi düşen park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Şeyhhayran Mahallesi Eski Hastane Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine çatıdan kar kütlesi düştü.
Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, otomobilin tavan kısmı çöktü.
Kar kütlesinin otomobilin üzerine düştüğü anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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