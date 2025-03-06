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        Bayburt'ta fırınlarda denetleme yapıldı

        Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki fırınları denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:43 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:45
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        Bayburt'ta fırınlarda denetleme yapıldı
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        Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki fırınları denetledi.

        Ekmek, pide ve unlu mamullerin sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilip üretilmediğini inceleyen ekipler, işletmelerin temizlik standardı, ürünlerin saklama koşullarını da kontrol etti.

        Fırınlardaki tartıları da denetleyen ekipler, ürünlerin belirtilen standartlara uygun olup olmadığına baktı.

        Kontroller sırasında eksikleri bulunan işletmelere uyarılada bulunularak, belirtilen eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi talep etti.

        Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerine devam edileceği, işletmelerin gıda güvenliği standartlarına uyum sağlaması için gerekli destek ve bilgilendirmelerin sürdürüleceği kaydedildi.

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