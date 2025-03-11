Beşiktaş - Gaziantep FK maçı yazar yorumları

"BEŞİKTAŞ'I ZORBAY KÜÇÜK DURDURDU"

Turgay Demir: "Sahada bir yabancı hakem olsa, Gaziantep FK ilk yarıda 10, ikinci yarıda 9 kişi kalır, atılan gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirdi. Deve güreşi yaparak İmmobile'nin düşürüldüğü pozisyonda da Beşiktaş lehine penaltı verilirdi… İyi oynadıkları dönemde 1-0'dan sonra dört net pozisyonu kaçıran siyah-beyazlı oyuncuları kolluyorum ya da aklıyorum zannedilmesin. Son çizgiye inmeyi bilmeyen, önünde duvar gibi duran rakibe rağmen deyim yerindeyse "dümdük" orta yapan Rashica, son vuruşları berbat olan İmmobile ve hatta Onur varken sağ kanatta devşirme Tayyip Talha'yı kullanan Solksjaer de hakem kadar sorumludurlar bu skordan… Dediğim şu dur ki; bazı kendi hatalarına rağmen maçı rahat kazanması gereken Beşiktaş'ı Zorbay Küçük durdurdu. Bir hakemin görevi ise kesinlikle bu değildir. En azından ben öyle biliyorum." (Fotomaç)