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        Beşiktaş - Gaziantep FK maçı yazar yorumları

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları, siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 09:27 Güncelleme: 11.03.2025 - 09:27
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        1

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından spor yazarları siyah-beyazlıların performansını ve mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yorumlar...

        2

        "BEŞİKTAŞ'I ZORBAY KÜÇÜK DURDURDU"

        Turgay Demir: "Sahada bir yabancı hakem olsa, Gaziantep FK ilk yarıda 10, ikinci yarıda 9 kişi kalır, atılan gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirdi. Deve güreşi yaparak İmmobile'nin düşürüldüğü pozisyonda da Beşiktaş lehine penaltı verilirdi… İyi oynadıkları dönemde 1-0'dan sonra dört net pozisyonu kaçıran siyah-beyazlı oyuncuları kolluyorum ya da aklıyorum zannedilmesin. Son çizgiye inmeyi bilmeyen, önünde duvar gibi duran rakibe rağmen deyim yerindeyse "dümdük" orta yapan Rashica, son vuruşları berbat olan İmmobile ve hatta Onur varken sağ kanatta devşirme Tayyip Talha'yı kullanan Solksjaer de hakem kadar sorumludurlar bu skordan… Dediğim şu dur ki; bazı kendi hatalarına rağmen maçı rahat kazanması gereken Beşiktaş'ı Zorbay Küçük durdurdu. Bir hakemin görevi ise kesinlikle bu değildir. En azından ben öyle biliyorum." (Fotomaç)

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        "GELECEK SEZON ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAMAZLAR"

        İbrahim Yıldız: Siyah-Beyazlılar ilk yarıyı penaltı golü ile önde kapatmasına karşın galibiyeti koruyamadı. Fazlaca telaşlıydılar. Galibiyeti koruma yerine daha fazla ofansif oynama düşüncesi vardı. Böyle olunca savunmada sorunlar yaşandı. Tayyip sağ bek görevinde başarısızdı. İleri çıkamadığı gibi, Rashica’ya destek olamadı. İkinci yarı Rashica’nın oyundan alınması yanlıştı. Beşiktaş, 3’lük ve kupa hedefini sürdürüyor. Fakat, takıma bakıldığında gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir ekip olmadıkları ortada. En az 6-7 oyuncuya ihtiyaçları var. İlk 11’de sahaya çıkan Chamberlain, Tayyip ve Immobile bu performansla takıma güç katmaktan çok uzaktılar. (Habertürk

        4

        "BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

        Ali Gültiken: "Antep'in 10 kişi kalmış olması Beşiktaş adına büyük bir avantaj yaratır beklentisi de kalesinde gördüğü ikinci golle Tüpraş Stadı'nın çimlerine gömüldü. Beşiktaş'ı son haftalarda farklı kılan şey, gösterdiği geri dönüşlerdi. Antep karşısında avantajı yakaladıktan sonra rakibinin bunu yapmasına müsaade etmiş olması büyük hayal kırıklığı oldu." (Sabah)

        5

        "BEŞİKTAŞ BUNU HAK ETMEDİ"

        Sinan Vardar: "Zorbay Küçük yine saç baş yoldurdu. Penaltı ve kırmızı kart kararları doğru olsa da; ne desek boş, ne yazsak zor bay! 87. dakikada Furkan Soyalpin attığı gol ile Beşiktaş sahadan mağlup ayrıldı. Zorbay Küçük'ün ne kadar küçük olduğunu biliyorduk ama Beşiktaş bu durumu hak etmedi." (Fotomaç)

        6

        "SOĞUK BİR DUŞ ETKİSİ"

        Ömer Üründül: "Solskjaer'in çok oyuncu değiştirmesiyle düzen bozulunca yoğun baskıda pozisyon bulamadığı gibi bir de gol yiyerek önemli bir üç puan kaybetti. Bu da teknik adam hatasıydı. Bu sonuç Solskjaer için soğuk bir duş etkisi yarattı. Ama son derece olumsuz giden bir takıma kısa sürede yaptığı olumlu dokunuşları göz ardı etmemek lazım. Son paragrafı Selçuk İnan'a ayırmak istiyorum... Elindeki kapasitesi sınırlı kadroyla sahada savaşan bir takım oluşturdu. Bu da takdir edilmesi gereken bir durum." (Sabah)

        7

        "ÇOK BÜYÜK BİR YARA ALDI"

        Oktay Derelioğlu: "Beşiktaş için bir gerçeği söylemek gerekir. Bu takım 2. golü bulmadığı sürece her zaman stres yaşar. Dün de bunu gördük. 2.yarı baskı yaparken beraberlik golünü yediler. Rashica dün çok çalıştı ama nedense final paslarında beceriksizdi. Chamberlain bir şeyler yapmaya çalışsa da yine yetersiz kaldı. Gedson Fernandes iyi niyetli olmasına rağmen kurtarıcı kimliğine bürünemedi. Beşiktaş son dakikalarda yediği golle kendi evinde Gaziantep'e mağlup olurken üçüncülük yarışında çok büyük bir yara aldı ve taraftarını bu kez üzdü." (Takvim)

        8

        "DEĞİŞİMLERİ DE HAKEMLER KADAR KÖTÜ"

        Fatih Doğan: "Zorbay Küçük provakatif bir hakem. Konu "Beşiktaş yendi, yenildi" değildir. Sarı kart gösterdiğin oyuncu Sorescu, gözünün içine baka baka protesto ederek alkışlar ve 2. sarıdan atamazsan, bunu nasıl izah edersin? Vermediğin penaltı bir yana, Türk hakemliğini böyle mi temsil edeceksin? Beşiktaş provokatif kışkırtmalara gelmeden ve dengesini kaybetmeden hakkını doğru şekilde aramalıdır. Ayrıca Solskjaer'in oyuncu değişimleri de hakemler kadar kötüydü. Onun da kendini sorgulaması şart." (Sabah)

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