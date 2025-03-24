Bayburt'ta uyuşturucu madde operasyonu

Araçtaki şüpheliler, T.B. ile S.G.'nin üzerinden 25 sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarını sürdürdü.

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