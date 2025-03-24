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        Bayburt'ta uyuşturucu madde operasyonu

        Bayburt'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 16:07 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:40
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        Bayburt'ta uyuşturucu madde operasyonu
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        Bayburt'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı.

        Araçtaki şüpheliler, T.B. ile S.G.'nin üzerinden 25 sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Ayrıca İran uyruklu A.S.G'nin üzerinde 18 sentetik uyuşturucu bulundu.

        Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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