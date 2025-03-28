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        Bayburt'taki yuvasından 23 yıl sonra ayrılan "Vefalı" leylek geri döndü

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta, eşinin elektrik akımına kapılıp telef olmasının ardından yıllarca yuvasını terk etmeyen ve ilk kez geçen yıl göç eden 'Vefalı' adı verilen leylek, havaların ısınmasıyla yuvasına yeniden döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:27 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:27
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        Bayburt'taki yuvasından 23 yıl sonra ayrılan "Vefalı" leylek geri döndü
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        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta, eşinin elektrik akımına kapılıp telef olmasının ardından yıllarca yuvasını terk etmeyen ve ilk kez geçen yıl göç eden 'Vefalı' adı verilen leylek, havaların ısınmasıyla yuvasına yeniden döndü.

        Merkeze bağlı Arpalı beldesine 23 yıl önce göç eden leylek, eşiyle yuva kurarken çarptığı elektrik tellerinde akıma kapılarak telef oldu.

        Telef olan leyleğin eşi, yeni yuvasını Merkez Camisi'nin kubbesine kurdu ve yörede sert geçen kışa rağmen o günden sonra yuvasından ayrılmadı.

        Göçmen bir kuş olan leyleğin yuvasını terk etmemesinin, eşine vefasından kaynaklandığına inanan yöre halkı, adeta beldenin sembolü haline gelen leyleğe 'Vefalı' adını verdi.

        11 yıl önce Arpalı Belde Belediye Başkanlığının yeni logosunda da kullanılmaya başlanan leyleğin, yuvasını kurduğu Arpalı Camisi'nin ismi de Leylekli Cami olarak değiştirildi.

        2024'ün yaz mevsiminde eş edinerek onunla yuvasından göç eden leylek, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden yuvasına döndü.

        - "Eşi burada ölmüştü o olaydan sonra kışları gitmiyordu"

        Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir, AA muhabirine, 20 yılı aşkın yuvasından ayrılmayan leyleğin belde ile özdeşleştiğini söyledi.

        'Vefalı' sayesinde beldenin tanınırlığının arttığını vurgulayan Binbir, belediyenin bir vefa göstergesi olarak logosunda leyleğe yer verdiğini, caminin isminin de Leylekli Cami olarak değiştirildiğini aktardı.

        Yıllarca göç etmeyen leyleğin geçen yıl kendisine bir eş edindiğini ve onunla birlikte gittiğini belirten Binbir, "Vefalı'nın eşi burada ölmüş o olaydan sonra kışları gitmiyordu. Bu sene kış uzun ve çok çetin geçti. Uzun bir zaman eşsiz kalan 'Vefalı' geçen yıl kendisine bir eş edindi ve kışın gitti. Havalar ısınmaya başlayınca da eşiyle birlikte tekrar döndü." diye konuştu.

        - "Sürekli gözümüz onu arıyor"

        Belde sakinlerinden Hayrullah Eryılmaz da leyleği ilk kez bu kış göremediklerini, havaların ısınmasıyla birlikte yuvasına gelmesine sevindiklerini söyledi.

        'Vefalı'nın yanında başka bir leylekle yuvasını paylaştığını belirten Eryılmaz, "Burada balkona çıktığımız zaman sürekli gözümüz onda. Orada mı değil mi diye sürekli gözümüz onu arıyor. Yuvasına döndüğünü sosyal medyada paylaşanlardan gördüm çok sevindim. Eşiyle birlikte gelmiş bize mutluluk verdi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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