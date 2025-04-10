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        Bayburt'ta yoldan çıkan tır konteynere çarptı, sürücü yaralandı

        Bayburt'ta yoldan çıkan tırın konteynere çarpması sonucu tır sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:28 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:33
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        Bayburt'ta yoldan çıkan tır konteynere çarptı, sürücü yaralandı
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        Bayburt'ta yoldan çıkan tırın konteynere çarpması sonucu tır sürücüsü yaralandı.

        M.K. idaresindeki 28 K 1015 plakalı tır, Bayburt-Erzurum karayolu Kop Dağı mevkisinde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki inşaat şantiyesine ait konteynere çarptı.

        Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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