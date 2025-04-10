Bayburt'ta yoldan çıkan tır konteynere çarptı, sürücü yaralandı
Bayburt'ta yoldan çıkan tırın konteynere çarpması sonucu tır sürücüsü yaralandı.
Bayburt'ta yoldan çıkan tırın konteynere çarpması sonucu tır sürücüsü yaralandı.
M.K. idaresindeki 28 K 1015 plakalı tır, Bayburt-Erzurum karayolu Kop Dağı mevkisinde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki inşaat şantiyesine ait konteynere çarptı.
Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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