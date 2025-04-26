Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Aynı yöntemle 11 kişinin daha dolandırıldığının tespit edilmesi üzerine, şüpheli Y.Ö. Mersin'de, S.D. ise Gaziantep'te gözaltına alındı.

Bayburt merkezli 3 ilde, internetten ürün satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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