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        Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Bayburt merkezli 3 ilde, internetten ürün satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:34 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:34
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        Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Bayburt merkezli 3 ilde, internetten ürün satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten verilen sahte ürün satış ilanıyla bir kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

        Aynı yöntemle 11 kişinin daha dolandırıldığının tespit edilmesi üzerine, şüpheli Y.Ö. Mersin'de, S.D. ise Gaziantep'te gözaltına alındı.

        Yakalandığı ilde ifadesi alınan S.D. serbest bırakıldı, Y.Ö. ise Bayburt'a getirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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