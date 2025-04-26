Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Bayburt merkezli 3 ilde, internetten ürün satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Bayburt merkezli 3 ilde, internetten ürün satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten verilen sahte ürün satış ilanıyla bir kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.
Aynı yöntemle 11 kişinin daha dolandırıldığının tespit edilmesi üzerine, şüpheli Y.Ö. Mersin'de, S.D. ise Gaziantep'te gözaltına alındı.
Yakalandığı ilde ifadesi alınan S.D. serbest bırakıldı, Y.Ö. ise Bayburt'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
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