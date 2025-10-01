Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:52 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:52
        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti, kullanımı ve naklini engellemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hassas burunlu narkotik detektör köpek "Pablo"nun da desteğiyle H.S'nin ev ve aracında arama yaptı.

        Aramada 44,97 gram metamfetamin, 2,11 gram eroin, 5 sentetik ecza, hassas terazi, uyuşturucu madde içilmesinde kullanılan çeşitli malzemeler ile kurusıkı tabanca ve tabancaya ait adet şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

