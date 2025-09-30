Su tasarrufuna dikkati çekmek isteyen dalgıç barajı yüzerek geçti

BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta 59 yaşındaki profesyonel dalgıç Tamer Akkoyunlu, suyun önemi ve tasarruflu kullanılmasına dikkati çekebilmek için Demirözü Barajı'nı yüzerek geçti.

Bayburt'ta yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, kentin en önemli tarımsal sulama kaynaklarından olan Demirözü Barajı'nı da olumsuz etkiledi.

Devlet Su İşleri tarafından Demirözü ilçesinde inşa edilerek 2003 yılında hizmete alınan, bölgede yaklaşık 110 bin dekar tarım arazisine hayat veren barajın suyu, bölgedeki sulama faaliyetleri ve kuraklığın etkisiyle bazı yerlerde 20 metre, dereden suyun geldiği bölgede ise yaklaşık 200 metre çekildi.

Almanya'da yaşayan, yılın belirli dönemlerinde memleketi Bayburt'a gelen makine mühendisi ve profesyonel dalgıç Tamer Akkoyunlu, suyun önemi ve tasarruflu kullanılmasına dikkati çekmek amacıyla barajı bir uçtan diğer uca yüzerek geçmeye karar verdi.

Baraj çevresini gezen Akkoyunlu, hazırlıklarını tamamladıktan sonra barajın sularında kulaç atmaya başladı.

Ekipmanıyla yaklaşık 1,5 kilometre yüzen Akkoyunlu, mesafeyi 30 dakikada tamamladı.

- "Bir an önce su tasarrufu yapmalıyız" Tamer Akkoyunlu, AA muhabirine, suyun önemine dikkati çekmek amacıyla barajı yüzerek iki kez karşı kıyıya ulaştığını söyledi. Demirözü Barajı'nda suyun gözle görülür oranda çekildiğini ifade eden Akkoyunlu, "Kurak bir kış geçirdiğimiz zaman önümüzdeki yaz daha kötü olabilir. Burada balıkçılık yapılıyor. Sular çekildiği zaman balıkçılık yapılamaz hale gelebilir. Yine binlerce, on binlerce dekar arazi sulanıyor. Onlar da sulanamaz hale gelebilir. Bu noktalara dikkati çekmek istedim. Bir farkındalık oluşturmak için burayı karşıdan karşıya yüzerek geçtim." diye konuştu. Akkoyunlu, su tasarrufunun önemine değinerek, "Bir an önce su tasarrufu yapmalıyız. Su tasarrufu ile ilgili tüm bilinen tedbirler alınmalı. Devletin çabası var ama milletimiz bu konuda daha aktif bir katılım sağlamalı." dedi. Su tasarrufunu herkesin gündeminde tutması gerektiğini dile getiren Akkoyunlu, şunları söyledi: