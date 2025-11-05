TZOB Genel Başkanı Bayraktar Bayburt'ta çiftçiler için destek paketi istedi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şap hastalığından zarar gören üreticilere destek istediklerini söyledi.

Bayraktar, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe'yi ziyaretinde yaptığı konuşmada, çeşitli illerde hem zirai dondan hem de kuraklıktan etkilenen çiftçilerin sorunlarını dinlediklerini belirtti.

Kuraklıktan zarar gören üreticilerin de zirai dondan zarar görenler gibi destek kapsamına alınmasını arzuladıklarını vurgulayan Bayraktar, onlar için de bir paket açıklanmasını istediklerini ifade etti.

Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığınca şap hastalığıyla mücadele programı uygulandığına dikkati çekerek, çok sayıda aşı üretilip sahaya sürülerek hastalığın önünün alınmaya çalışıldığını söyledi.

Şap hastalığıyla mücadelenin önemine işaret eden Bayraktar, "Şap hastalığından zarar gören üreticilerimize destek istiyoruz. Bu üreticilerimiz gerçekten mağdur olmuş durumda. Bunlara da devletimizin sahip çıkması ve yardımcı olması lazım." diye konuştu.

Bayraktar, kendilerine iletilen sorunların çözümüne katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.