        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        TZOB Genel Başkanı Bayraktar Bayburt'ta çiftçiler için destek paketi istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 17:38 Güncelleme: 05.11.2025 - 17:38
        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şap hastalığından zarar gören üreticilere destek istediklerini söyledi.

        Bayraktar, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe'yi ziyaretinde yaptığı konuşmada, çeşitli illerde hem zirai dondan hem de kuraklıktan etkilenen çiftçilerin sorunlarını dinlediklerini belirtti.

        Kuraklıktan zarar gören üreticilerin de zirai dondan zarar görenler gibi destek kapsamına alınmasını arzuladıklarını vurgulayan Bayraktar, onlar için de bir paket açıklanmasını istediklerini ifade etti.

        Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığınca şap hastalığıyla mücadele programı uygulandığına dikkati çekerek, çok sayıda aşı üretilip sahaya sürülerek hastalığın önünün alınmaya çalışıldığını söyledi.

        Şap hastalığıyla mücadelenin önemine işaret eden Bayraktar, "Şap hastalığından zarar gören üreticilerimize destek istiyoruz. Bu üreticilerimiz gerçekten mağdur olmuş durumda. Bunlara da devletimizin sahip çıkması ve yardımcı olması lazım." diye konuştu.

        Bayraktar, kendilerine iletilen sorunların çözümüne katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

        Gıda üretiminin sürdürülebilir olması için tarım sektörüne daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirten Bayraktar, gençlerin tarımda tutulmasının önemine dikkati çekti.

        Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemlerinin illerde ziraat odalarınca yapılması konusundaki çalışmaların sürdüğünü, mevcutta 21 ilde devam eden uygulamanın gelecek yıl 50-60 ilde uygulanmasının planlandığını kaydetti.

        Tarımda sayım çalışmasının önemine vurgu yapan Bayraktar, "Ne kadar hayvan varlığımız, ne kadar ekipmanımız, neyimiz varsa bunları bilmemiz lazım. Bunları bilmezsek hedefler koyamayız. İşte bu tarım sayımı da o açıdan fevkalade önemli." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

