Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Türk Eğitim-Sen Bayburt Şubesi'nin kongresi yapıldı

        Türk Eğitim-Sen Bayburt Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:10 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Eğitim-Sen Bayburt Şubesi'nin kongresi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Eğitim-Sen Bayburt Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Kentte bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, divan başkanlığının belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Genel kurulda konuşan Türk Eğitim-Sen Bayburt Şube Başkanı Ahmet Çalışkan, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

        Milletlerin geleceğinin eğitimcilerin omuzlarında yükseldiğini belirten Çalışkan, "O omuzlar ne kadar güçlü ise toplum o kadar güçlüdür. Biz bu bilinçle hakkı savunduk, adaleti savunduk, eğitimciyi savunduk, savunmaya devam edeceğiz." dedi.

        Her zaman eğitimcilerin yanında olduklarına işaret eden Çalışkan, "Çünkü biz biliyoruz ki eğitimciyi yalnız bırakmak, geleceği yalnız bırakmaktır. Biz hiçbir eğitimciyi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Gönülden inanıyorum ve altını çizerek ifade ediyorum ki bu kongremiz, bu toyumuz gücümüze güç, şevkimize şevk, azmimize azim katacak. Gönülleri bizimle olanları sevindirecek, sevmeyenlerimizi düşündürecektir. Düşündürecektir çünkü durmadan, yorulmadan, bıkmadan yürüdüğümüz hedefimize ulaşmamız çok yakındır." diye konuştu.

        Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Çalışkan, yeniden seçildi.

        Kongreye, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Muharrem Baykal ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık

        Benzer Haberler

        Vali Eldivan: "Bir milletin gerçek yükselişi nitelikli öğretmenlerle mümkün...
        Vali Eldivan: "Bir milletin gerçek yükselişi nitelikli öğretmenlerle mümkün...
        Bayburt'ta kolon ve rektum tümörü ameliyatları başarıyla gerçekleştirildi
        Bayburt'ta kolon ve rektum tümörü ameliyatları başarıyla gerçekleştirildi
        Bayburt'un dağ köyünün hem öğretmeni hem gelini: Zahide öğretmen 3 öğrencis...
        Bayburt'un dağ köyünün hem öğretmeni hem gelini: Zahide öğretmen 3 öğrencis...
        Minik Sırma büyüdü teğmen oldu: Bayburt jandarmadan duygulandıran 'Öğretmen...
        Minik Sırma büyüdü teğmen oldu: Bayburt jandarmadan duygulandıran 'Öğretmen...
        Müdürü olduğu dağ köyündeki okulda 3 öğrencisinin eğitimi için çaba gösteri...
        Müdürü olduğu dağ köyündeki okulda 3 öğrencisinin eğitimi için çaba gösteri...
        Vefat eden öğretmenler için Aydıntepe'de mevlit okutuldu
        Vefat eden öğretmenler için Aydıntepe'de mevlit okutuldu