Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
İl merkezinde devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının yoğunlaştığı il merkezi ve Aydıntepe ilçesi arası beyaza büründü.
Yetkililer, ilerleyen saatlerde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanmanın oluşacağını, bu nedenle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
