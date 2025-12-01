Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:11 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:11
        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        İl merkezinde devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışının yoğunlaştığı il merkezi ve Aydıntepe ilçesi arası beyaza büründü.

        Yetkililer, ilerleyen saatlerde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanmanın oluşacağını, bu nedenle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

